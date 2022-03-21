РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске подготовили новый график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 21 по 27 марта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Привиться можно в стационарных пунктах вакцинации с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье. Так, вакцинироваться можно в ОСП №1 на улице Кирова, 27, в ОСП №2 на улице Батырева, 7, в ОСП №3 на улице Бородинская, 22, в ОСП №4 на бульваре 65-летия Победы, 10, в ОСП №5 в микрорайоне Климовск на проспекте 50-летия Октября, 21, в ОСП №6 в микрорайоне Климовск на Больничном проезде, 1, в ОСП №7 в микрорайоне Львовский, на Больничном проезде, 4А.

С 8:00 до 16:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье, можно сделать прививку во взрослой поликлинике на улице Ленинградской, 9; также с 8:00 до 14:00 с понедельника по пятницу - в амбулатории поселка Быково на улице Школьная, 6.

В двух мобильных пунктах можно привиться без предварительной записи. Они находятся в торговых центрах и других общественных местах.

В мобильных пунктах вакцинации в гипермаркете «Глобус» можно вакцинироваться со среды по воскресенье с 9:000 до 14:00.

В помещении Общественной палаты на улице Кирова, 4 (вход со стороны концертного зала администрации) во вторник, среду и пятницу с 12:00 до 15:00.

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