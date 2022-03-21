РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. За прошедшую неделю пожарные Люберец получили более 50 вызовов, сообщил начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«С 14 по 20 марта на территории гарнизона пожарные подразделения выезжали 53 раза. Из них один раз на тушение пожара», - сказал Катаев.

В деревне Токарево 18 марта по всей площади загорелся автомобиль ВАЗ-2115. Пострадавших нет.