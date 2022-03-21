РИАМО - 21 мар. Российский экипаж ударного вертолета Ми-24 в ходе выполнения боевого задания на территории Украины смог уклониться от прямого попадания из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger, сообщает Федеральное агентство новостей.

В министерстве обороны РФ заявили, что данная ракета была выпущена по вертолету украинскими националистами. Она взорвалась около хвостовой балки российского летательного аппарата. Пилоты вертолета продолжили свой полет.

«Затем в течение 7 минут группа ударных вертолетов подавила все выявленные украинские огневые позиции», – добавили в Минобороны.

На Украине продолжается российская военная спецоперация, которая началась 24 февраля. Ключевая цель военных — демилитаризация Украины.