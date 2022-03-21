РИАМО - 21 мар. Российский экипаж ударного вертолета Ми-24 в ходе выполнения боевого задания на территории Украины смог уклониться от прямого попадания из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger, сообщает Федеральное агентство новостей.
В министерстве обороны РФ заявили, что данная ракета была выпущена по вертолету украинскими националистами. Она взорвалась около хвостовой балки российского летательного аппарата. Пилоты вертолета продолжили свой полет.
На Украине продолжается российская военная спецоперация, которая началась 24 февраля. Ключевая цель военных — демилитаризация Украины.
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