РИАМО - 21 мар. Российские кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты, а также на продукцию кинобаров, несмотря на увеличение стоимости большинства товаров и услуг, пишет газета «Ведомости».

О таком решении изданию сообщили в 5 крупнейших киносетей России – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар».

Указанные киносети, по данным на 1 января текущего года, занимают 31,5% отечественного рынка кинопроката по числу кинозалов.

Такое решение в основном обусловлено тем, что поход в кино является одним из самых популярных видов досуга у жителей РФ.

«Задача – сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%», – пояснил гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.