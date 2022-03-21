РИАМО - 21 мар. Российские десантники вытеснили из пригорода Киева на Украине отряды националистических батальонов, сообщает Nation News.

В Минобороны страны отметили, что в ходе отступления националисты бросили боевую технику и вооружение. Все это планируется передать армиям Донбасса.

Военная спецоперация РФ началась на Украине 24 февраля. После этого ряд западных стран начал массово вводить экономические санкции против России.

При выполнении спецоперации войска РФ удары наносятся только по военным объектам Украины.

Военные РФ завершают разгром нацбатальона «Донбасс»>>