РИАМО - 21 мар. Сбер предоставляет клиентам скидку в 50% на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый в связи с решением платёжных систем Visa и Mastercard ограничить своюдеятельность в России с 10 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Скидка действует в период с февраля по апрель включительнодля тех клиентов, которые не выполнили условия бесплатного обслуживания.

Стоимость комиссии на пакет услуг СберПремьер теперь составляет 1250 рублей вместо 2500 рублей, пакет услуг СберПервый — 5000 рублей вместо 10 000 рублей. При этом скидка за февраль, март и апрель 2022 года будет применяться автоматически —клиентам не придётся предпринимать дополнительных действий.

Пользоваться премиальными пакетами услуг также можно бесплатно при соблюдении определённых условий. Ознакомиться с этими условиями и подключить пакет услуг можно на сайте: СберПремьер и СберПервый.