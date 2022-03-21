РИАМО - 21 мар. В сфере городского хозяйства столицы ежедневно трудятся тысячи слесарей, газосварщиков, электриков и агрономов, специалисты постоянно повышают квалификацию и изучают новые технологии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московская объединенная энергетическая компания в 2015 году открыла собственный учебный центр.

«Компания эксплуатирует опасные производственные объекты, поэтому сотрудники готовятся к аттестациям, обучаются рабочим профессиям и проходят курсы целевого назначения, которые позволяют эксплуатировать сложное оборудование», — отметила руководитель учебного центра ПАО «МОЭК» Мария Тютенкова.

По ее словам, в центре проходят обучение все сотрудники. Всего доступно более 80 программ по инженерным и рабочим специальностям. Сотрудники получают дополнительное профобразование, которое, в частности, проводят на современных тренажерах. Самыми популярными рабочими специальностями являются слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, по эксплуатации газового оборудования и оборудования центрального теплового пункта.

Свой учебный центр создал и «Мосгаз». Одними из самых популярных специальностей в нем считаются монтажник наружных трубопроводов, слесарь газорегуляторных пунктов, электрогазосварщик-врезчик и другие. Обучение проходит под руководством опытных преподавателей в условиях, которые максимально приближены к реальным.

Сотрудники водолазной службы «Мосводоканала» повышают квалификацию в специальных школах. Много специалистов приходят после службы водолазами в армии, и им необходимо переквалифицироваться на гражданские направления, например, водолаз-спасатель. также таким специалистам нужно научиться подводной сварке, резке и видеосъемке.