РИАМО - 21 мар. На предстоящей неделе дневная температура воздуха в столичном регионе составит до плюс 12 градусов, в выходные возможен дождь, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ночная температура в Москве будет слабоположительная - от 0 до плюс 2 градусов, по области - до минус 3 градусов. Дневная температура останется до четверга на уровне плюс 10-12 градусов, по области - плюс 7-12 градусов и, может, на градус или два понизится в пятницу», — сказала Позднякова.

Она добавила, что всю рабочую неделю ожидается погода без осадков, перед выходными - немного облачная.

В выходные дни будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Дневная температура в регионе понизится до плюс 7-9 градусов, а ночная останется слабоположительной и будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов.​