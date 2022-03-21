РИАМО - 21 мар. В столице выставили на торги 5 земельных участков, на которых можно открыть автосервисы и автомойки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время на аукционы выставлено 5 лотов в четырех округах Москвы», - уточнил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, объекты находятся в застроенных районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Общая площадь 5 земельных участков превышает 2,5 тыс. кв. м. Два расположены на юге столицы, еще по одному объекту выставили на торги в ЮВАО, ВАО и ЗелАО.

Заявки на участие в аукционе принимают до 15 апреля. Торги стартуют 19 апреля в 10:00 по московскому времени. Принять участие могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

С победителями заключат договор на 10 лет. В течение года после подписания документов предприниматели должны закончить установку автосервиса.