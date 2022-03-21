РИАМО - 21 мар. Год назад начала работу новая версия портала «Открытый бюджет города Москвы», с ее появлением число пользователей увеличилось на треть, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для пользователей доступны интерактивные обучающие инструменты, разнообразная справочная информация, нормативные документы, таблицы, графики, схемы, раскрывающие этапы и механизмы управления бюджетным процессом», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, при совершенствовании портала стояла задача повысить интерес горожан к бюджетной грамотности и городским финансам. В ходе создания сайта учли актуальные технологические решения, рекомендации экспертов, пользователей, участников московского конкурса проектов «Бюджет для граждан».

На сегодняшний день в аудиторию портала входят все возрастные группы. Доля пользователей до 24 лет составляет 38,1%, от 25 до 34 лет — 16,6%. 30,2% пользователей составляют люди от 35 до 54 лет и почти 6% — горожане старше 55 лет.

Порталом активно пользуются не только жители Московского региона, но и Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Пермского и Краснодарского краев. В 2021 году новая версия портала позволила «Открытому бюджету города Москвы» стать первым на всероссийском конкурсе проектов «Бюджет для граждан». Награду присвоили в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».