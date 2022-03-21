РИАМО - 21 мар. Сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и социальная поддержка москвичей являются приоритетом в работе городских властей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По сути, у городских властей развязаны руки, чтобы принимать все необходимые решения, которые помогут городу достойно пройти через нынешние сложные времена. <…> По каждому из этих приоритетов за последнюю неделю мы приняли несколько ключевых решений», - написал мэр в своем персональном блоге.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому руководители регионов страны наделяются дополнительными полномочиями по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан. При активном участии московского правительства в РФ были приняты соответствующие законы.

В столице безработица находится на минимальном уровне – 0,4% экономически активного населения. При этом свыше 300 зарубежных компаний заявили о прекращении деятельности в мегаполисе. Некоторые ушли в простой из-за срывов поставок.

По отношению к сотрудникам большинство фирм ведет себя корректно. Работникам выплачивают зарплату, а также соблюдается законодательство страны о труде.

«Наша задача – помочь работникам иностранных компаний. И сейчас не время просто сидеть и ждать, когда люди сами придут в службу занятости. Надо действовать на опережение, проактивно», - уточнил Собянин.

Он напомнил, что в Москве открыли специальный кадровый центр, который работает с иностранными компаниями и крупными работодателями РФ, помогая сотрудникам перейти с одного места работы на другое.

Еще одной важной мерой поддержки является реализация программы развития столицы. Город продолжает строительство метро, дорог и объектов соцкультбыта, закупает новый транспорт и создает МЦД. Московские программы создают тысячи рабочих мест.

Работа предприятий и организаций

У столичных предприятий сейчас наблюдается дефицит оборотных средств из-за роста ставок по кредитам. А также им нужно срочно менять цепочки поставок сырья, комплектующих и оборудования.

В РФ ввели программы субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства. Еще были приняты программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Мэр уточнил, что сегодня ведется работа над распространением программы субсидирования процентных ставок по кредитам на IT-индустрию, строительство, транспорт и иные отрасли экономики столицы.

Поддержка стройотрасли

Собянин напомнил, что в данной сфере были предельно упрощены процедуры разработки и согласования документации и предоставления земельных участков из госсобственности. Также решено на один год сохранить текущие ставки по аренде земельных участков для строительства.

Кроме того, в городе Москомэкспертиза будет очень оперативно согласовывать все изменения проектной документации, которые связаны с применением альтернативных материалов и техрешений. Такая инициатива сделает проще привлечение новых поставщиков.

Также в городе и в целом по России принят ряд иных решений в сфере строительства.

Импортозамещение

«Поможем московским предпринимателям заместить ушедший «Макдоналдс», выделим гранты на открытие точек быстрого питания, работающих в сегменте доступных цен», - добавил мэр.

Он уточнил, что в качестве поддержки малого и среднего бизнеса в городе вырастет софинансирование расходов на реализацию инновационных проектов. Это касается сфер науки, промышленности и ИТ. Еще при покупке или лизинге оборудования компенсация для российского оборудования будет до 50% (ранее – до 35%) и для зарубежного – до 35% (ранее – до 25%).

При возведении новых производств в мегаполисе земельные участки будут предоставляться предпринимателям по ставке 1 рубль в год.

Допмеры поддержки

«Я назвал только основные меры, принятые за последние дни. Помимо них в оперативном режиме мы решаем десятки других больших и малых вопросов», - подчеркнул столичный градоначальник.

По его словам, продолжается работа с российским правительством по выработке допмер поддержки экономики. Многие из проработанных решений могут быть объявлены на этой неделе.