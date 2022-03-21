РИАМО - 21 мар. Народная артистка России Чулпан Хаматова приняла решение об эмиграции из РФ, она переехала с детьми в Латвию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Актриса отметила, что дом, в котором она сейчас проживает, расположен в деревне и добраться до него без помощи нельзя. Сейчас у Хаматовой финансовые затруднения, поэтому она не может арендовать авто.

«Я очень благодарна каждому человеку, который мне помогает», — сказала актриса в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд отечественным бизнесменам и актерам, которые покинули РФ после начала военной спецоперации на Украине.