РИАМО - 21 мар. В операционном блоке Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Н.В. Склифосовского появились 6 лапароскопических стоек последнего поколения, оборудование позволит качественнее выполнять сложные операции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Четыре из шести стоек транслируют изображение в разрешении 4К, что позволяет хирургу видеть картинку участка операции в самом высоком качестве. Еще две стойки оснащены системой 3D-визуализации», - сказала главврач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Наталия Дроздова.

По ее словам, ранее в Склифе в основном использовали стойки с 2D-визуализацией. Новое оборудование сделает операции качественнее и эффективнее. С аппаратами доступен весь спектр малоинвазивных хирургических вмешательств: торакальные, абдоминальные, гинекологические и другие.

Лапароскопические стойки наиболее полезны в тех случаях, когда требуется максимальная визуализация, например, при удалении объемных образований, резекциях желудка.

В НИИ им. Склифосовского большую часть операций проводят минимально инвазивными методами. Небольшие проколы помогают пациентам быстрее восстанавливаться.