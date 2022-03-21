РИАМО - 21 мар. В вечерний час пик понедельника на дорогах Москвы ожидаются пробки до 7 баллов из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Движение транспорта будет местами затруднено. В основном заторы прогнозируются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Среди прочего, причинами пробок могут стать строительные работы и мелкие аварии.

Так, из-за стройработ движение ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира около дома №198, Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК, Волгоградском проспекте около дома №45.

Для поездок по мегаполису вечером лучше пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время в пути.