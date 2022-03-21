РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. На минувшей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 городского округа Балашиха поступило свыше 9,2 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«С 14 по 20 марта в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 9223 обращения, из них 797 – в отдел ЕДДС, по единому номеру «112» – 8426», – сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 133 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 72 – по вопросам нарушения тишины, 3 – по вопросам экологии, 13 – по работе уличного освещения, а 7 заявок связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру «112» жители городского округа 2646 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медпомощи, 1268 – полиции и ГИБДД, 122 звонка связаны с вызовами пожарных и спасателей, 63 – с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.