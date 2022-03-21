РИАМО - 21 мар. Информация от неизвестных о минировании здания столичного Ярославского вокзала не подтвердилась, сообщает «Вечерняя Москва».
«В пригородном зале ожидания была произведена эвакуация», - отметил источник в экстренных службах.
Территория вокзала была проверена специалистами с собаками. По итогам проверки стало понятно, что угроза взрыва ложная.
Также 20 марта аноним сообщил о минировании Останкинской башни. Информация оказалась ложной.
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