РИАМО - 21 мар. Информация от неизвестных о минировании здания столичного Ярославского вокзала не подтвердилась, сообщает «Вечерняя Москва».

«В пригородном зале ожидания была произведена эвакуация», - отметил источник в экстренных службах.

Территория вокзала была проверена специалистами с собаками. По итогам проверки стало понятно, что угроза взрыва ложная.

Также 20 марта аноним сообщил о минировании Останкинской башни. Информация оказалась ложной.