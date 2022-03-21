РИАМО - 21 мар. В понедельник в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион находится в зоне действия антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, по Московской области — от плюс 6 до плюс 12 градусов.

Скорость северо-восточного ветра не будет превышать 3-8 м/с. Сохраняется высокое атмосферное давление, геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Как отметили специалисты, в это время года из-за перепадов температуры и колебаний атмосферного давления погода может доставлять дискомфорт, в зоне риска находятся люди с заболеваниями сердца.

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