РИАМО – 21 мар. Специалист в области детско-родительских отношений, жена и мама двоих детей Меседа Булач проведет 23 марта в столице мастер-класс «Как сохранять спокойствие и не срываться на семье», сообщает пресс-служба «Читай-города».

На мастер-классе Булач расскажет, как сохранять спокойствие и не срываться в текущей непростой ситуации на близких людях и членах семьи.

Булач также презентует книгу «Идеальная любовь неидеальных мам». В этой книге автор помогает женщинам говорить обществу и самим себе, что быть мамами совсем непросто. Это большой труд, от которого устают не меньше, чем от любого другого.

Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Возрастные ограничения: 16+.

Мастер-класс начнется в 19:00 23 марта в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский».​