РИАМО – 21 мар. Актриса театра и кино, певица, телеведущая, попечитель благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Арзамасова презентует детскую книгу «Костик из Солнечного переулка. Истории о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей» в Москве 27 марта, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Арзамасова расскажет, что такое вдохновение и почему оно не приходит ко всем, как находить чудесное в самых простых вещах, как детям и взрослым найти общий язык.

Автор также расскажет о создании книги и зачитает главы из нее.

Вход на встречу свободный. Мероприятие начнется в 17 часов 27 марта в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский».