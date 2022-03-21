РИАМО – 21 мар. Завершение капитального ремонта доходного дома 1914 года постройки, расположенного в районе Хамовники, запланировано на осень 2022 года. В ходе работ зданию вернут его исторический облик, сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Историческое шестиэтажное здание находится по адресу: Чистый переулок, 8, стр. 2. Его возвели в 1914 году по индивидуальному проекту. В облике здания заметны черты неоклассицизма. Фасад жилого дома богат на декоративные элементы: его оконные проемы украшены сандриками и внешними подоконниками. Межоконные простенки декорированы нишами и маскаронами.

Специалисты фонда заменили в здании сеть электроснабжения. В скором времени планируется капитальный ремонт подъездов, фасада и крыши дома. С фасада здания счистят старый слой краски, потом заделают трещины, а затем окрасят разбеленным красным цветом. Декоративные элементы покрасят белым цветом.

В ходе ремонта крыши рабочие обновят кровельное покрытие, стропила и обрешетку. Деревянные элементы обработают специальным огнебиозащитным составом. ​