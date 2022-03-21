РИАМО – 21 мар. На станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Мневники» закрыли выход №2, сообщается на сайте столичной подземки.

Выход закрыт по 23 марта. Причиной закрытия стало проведение технических работ.

Станция «Мневники» была открыта вместе со станцией «Народное Ополчение» 1 апреля 2021 года. Благодаря «Мневникам» повысилась транспортная доступность для 113 тыс. жителей города.

Большое кольцо столичной подземки является самым крупным проектом современного городского метростроения. Сейчас на линии открыты 22 станции.

Достроить Большое кольцо планируют в этом году. После этого начнется подготовка к запуску ветки. Так, в 2022 году намерены достроить 7 станций Большой кольцевой линии и закончить реконструкцию 2 станций.