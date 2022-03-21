РИАМО - 21 мар. С понедельника в России приостановлена работа 50 магазинов Uniqlo и интернет-магазина, сообщается на сайте компании.

В заявлении группы компаний Fast Retailing отмечается, что организация столкнулась с трудностями в обеспечении непрерывности бизнес-процессов. При этом в период приостановки деятельности компания продолжит поддерживать своих сотрудников.

С понедельника заказы с получением в магазинах Uniqlo стали недоступны и автоматически отменяются. Кроме того, приостановлен прием заявок на возврат. Возврат можно будет оформить после возобновления работы интернет-магазина.

В то же время центр поддержки покупателей Uniqlo продолжит работу и после приостановки работы магазинов.

О приостановке работы в России объявил ряд крупных западных брендов. Это произошло после того, как Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине.