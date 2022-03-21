РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мар. В МФЦ Щелкова в понедельник проведут работы по интеграции локальных вычислительных сетей в единую интегрированную мультисервисную телекоммуникационную сеть передачи данных, в связи с этим приема заявителей не будет, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье».

Приема не будет только в МФЦ на Свирской, 2А. В штатном режиме будут работать отделения в п. Монино (Новинское шоссе, 6); п. Фряново (площадь Ленина, 4); п. Новый Городок, 17.