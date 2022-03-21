РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. Жители Королева в понедельник смогут сдать кровь в рамках акции «Спасибо, донор», сообщает пресс-служба городской администрации.

Городская донорская акция пройдет в ЦДК им. М. И. Калинина на улице Терешковой, 1 с 9:00 до 11:00.

День донора поможет пополнить запасы крови и привлечь внимание общества к той важной миссии, которую выполняют доноры, ведь донорская кровь нужна постоянно. Процедуру забора крови проведут врачи Московской областной станции переливания крови. Весь процесс занимает около 10 минут и осуществляется в максимально комфортных для донора условиях.

Стать донором крови сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

Если донор сделал прививку от коронавируса, то с момента ввода второго компонента вакцины должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку можно через неделю после донации.

Для участия необходимо зарегистрироваться по форме: https://forms.gle/3m2rRpqMzJvuEHmB8.