РИАМО - 20 мар. Зональный этап соревнований «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций провели в Подмосковье, в нем приняли участие свыше 2 тыс. ребят из 5 и 6 классов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Турниры состоялись 19 марта в 8 городских округах Московской области - Павловском Посаде, Талдомском округе, Шаховской, Лыткарине, Зарайске, Наро-Фоминском округе, Домодедове и Фрязине. Школьники состязались в эстафетах на скорость, ловкость, меткость и смекалку.

С февраля по март провели муниципальный отбор соревнований, в нем поучаствовали свыше 18,6 тыс. ребят.

«Веселые старты» проводятся по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2013 года и проходят в 3 этапа: муниципальный, зональный и областной. Победители зонального этапа попадают в финал, который состоится в Люберцах 9 апреля.