РИАМО - 20 мар. Часть иностранных производителей косметики заявила о приостановке своей деятельности на российском рынке, тем не менее часть средств можно заменить на домашние, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению косметолога Александры Котовой, можно самим приготовить простой крем для увлажнения тела. Для этого нужно нагреть на водяной бане 100 мл любого цитрусового сока, добавить в него по 100 мл меда и миндального (оливкового или иного растительного) масла. Затем крем нужно остудить и нанести на кожу.

Для снятия макияжа она порекомендовала добавить в миндальное масло каплю витамина Е. Таким средством можно смело снимать макияж, а еще оно увлажняет и разглаживает морщинки.

Альтернативой очищающим косметическим средствам может стать простая овсянка. Для создания средства для умывания следует измельчить в блендере овсяные хлопья. По утрам и вечерам нужно насыпать немного смеси в ладони, добавлять теплой воды и сразу умываться.

Котова добавила, что в борьбе с прыщами на коже может помочь медово-масляный крем. Для его приготовления следует взять 1 ст. л. масла ши, 3 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. пчелиного воска. Это все нагреть на водяной бане до получения однородной смеси. Потом следует добавить 40 капель прополиса и 1 ст. л. меда, перемешать и дать настояться.

Натуральные домашние косметические средства лучше всего готовить с расчетом на одно применение. Готовую смесь нужно хранить в холодильнике не более 1 недели, заключила эксперт.