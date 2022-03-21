РИАМО - 21 мар. Работающие в сфере транспорта предприятия в столице увеличили налоговые поступления в бюджет Москвы по итогам 2021 года. Поступления по налогу на прибыль, специальным налоговым режимам, налогу на доходы физлиц достигли 58,7 млрд рублей, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он добавил, что это на 42,3% больше, чем в 2020 году, на 23,8% - чем в 2019 году.



«Из этой суммы 60% приходится на НДФЛ – 35,4 миллиарда рублей, что на 4,2% превышает показатели 2020 года и на 11% – 2019-го. Поступления по специальным налоговым режимам составили 2,9 миллиарда рублей, по сравнению с 2020 годом они выросли на 68,4%, с 2019-м – на 50,7%», — сказал Ефимов.



Из-за ограничения пассажирских перевозок и закрытия границ в связи с пандемией транспорт стал одной из отраслей, которые пострадали наиболее сильно. Поступления по 3 основным налогам в 2020 году были на 13% ниже, чем в 2019 году. Отрасль вернулась на докризисные показатели и даже превысила их. Это говорит о том, что транспортная сфера Москвы адаптировалась к новым условиям, продолжила развитие и оправилась от последствий пандемии.



Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов отметил, что ярким подтверждением восстановления эффективности работы сферы является увеличение налога на прибыль, перечисленного компаниями в сфере транспорта. В прошлом году поступления составили 20,4 млрд рублей, они увеличились в 2,9 раза, по сравнению с 2020 годом, и на 35% по сравнению с 2019 годом.



Транспорт является одной из 5 приоритетных отраслей, которые включены в реализацию нацпроекта «Производительность труда» в столице. Как отметили в департаменте экономической политики и развития Москвы, потенциальными участниками нацпроекта являются свыше 4 тыс. крупных и средних компаний в приоритетных отраслях. Из них порядка 200 компаний работают в транспортной отрасли. За 3 года проект охватит более 560 столичных компаний, для 109 из них поддержку по нацпроекту окажут в этом году. Пуртов добавил, что прием заявок на участие в проекте идет на сайте производительность.рф.

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