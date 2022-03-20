РИАМО - 20 мар. В Москве стартовал фотопроект, который посвящен Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Фотографии городских коммунальщиков украсили остановочные павильоны в районе ВДНХ, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Ожидая общественный транспорт, москвичи могут познакомиться с профессионалами, которые каждый день заботятся о комфорте и безопасности жителей.

Фото для данного проекта были сделаны на стратегических объектах городского хозяйства мегаполиса: подстанциях, очистных сооружениях, в коллекторах, диспетчерских и лабораториях. На эти объекты вход посторонним запрещен.

В РФ День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают каждый год в третье воскресенье марта.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, а также отметил их добросовестный труд, пожелал крепкого здоровья и новых успехов в работе.