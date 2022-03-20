РИАМО - 20 мар. Мужчину 46 лет с тяжелой сердечно-сосудистой патологией эвакуировали на санитарном вертолете Московского авиационного центра, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Вертолет вылетел в новую Москву. Мужчину доставили на машине скорой помощи на вертолетную площадку «Киевский».

Пациента передали авиамедицинской бригаде, и вертолет доставил мужчину в специализированное лечебное учреждение Москвы.

На борту пациента сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф. Они контролировали его состояние.