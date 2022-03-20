РИАМО - 20 мар. В столице в конце марта – начале апреля прогнозируют волну полярного холода, которая будет сопровождаться осадками в смешанной фазе и гололедом, сообщается на сайте «Метеовести».

Столбики термометров в городе понизятся до нулевой отметки. Похолодание продлится не более 5-7 дней.

После полярного холода в мегаполис вернется теплая весенняя погода.

В ближайшие дни в столице прогнозируется теплая солнечная погода. Температура днем будет подниматься до плюс 8 – плюс 9 градусов. Осадков не ожидается.