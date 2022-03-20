РИАМО - 20 мар. Власти Франции заморозили средства российского Центробанка на общую сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, которые попали под санкции (150 млрд евро). Об этом сообщает ТАСС.

О принятии такого решения в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, на территории страны еще заморожена недвижимость общей стоимостью 0,5 млрд евро, которая принадлежит около 30 россиянам.

РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Решение об этом принял президент страны Владимир Путин. Операция направлена на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции.