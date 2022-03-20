РИАМО - 20 мар. Воздух в столице 20 марта прогрелся до плюс 9 – плюс 10 градусов, таким образом, этот день стал самым теплым с начала весны, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого самым теплым днем было 19 марта, температура поднялась до плюс 8,3 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что весна в Центральной России будет теплее обычного. Температура в апреле и мае будет превышать норму.

В начале апреля в Центральной России еще может произойти вторжение арктического холода, но в дальнейшем похолодания уже не будут столь значительными.