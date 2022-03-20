РИАМО - 20 мар. В столице проводят подготовку к началу сезона велопроката: чинят велосипеды, обновляют велодорожки, проверяют станции проката, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Перед вывозом в город все велосипеды моют и просушивают. Велопрокат откроется в ближайшее время.

«Развитие велопроката поддерживает лично мэр Москвы Сергей Собянин, поэтому с каждым годом сеть расширяется, становится удобнее и современнее. В прошлом году пользователям было доступно более 7 тыс. велосипедов, 737 из которых — электрические», — сказал заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в 2022 году в Москве продолжат развитие велосипедной инфраструктуры, чтобы горожане могли с комфортом ездить на велосипедах.

В прошлом году велопрокатом активно пользовались более 375 тыс. человек. Было совершено 5 млн поездок. Самая длинная поездка продлилась 8 часов.