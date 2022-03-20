РИАМО - 20 мар. Экологические, творческие, патронатные и другие мероприятия подготовили для столичных школьников и студентов колледжей, которые хотят поучаствовать весной в волонтерских акциях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Волонтерское движение объединяет самых активных ребят, которые стремятся помогать другим, развиваться и совершать добрые, полезные дела. Направления школьного волонтерства, которые курирует наш центр, объединяют разные социальные, образовательные, экологические и другие инициативы, участвуя в которых школьники и студенты могут принести пользу и проявить себя», — сказал директор московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Так, 31 марта пройдет волонтерский городской субботник «Экозабег» в рамках проекта «Экологический календарь». Волонтеры поучаствуют в плоггинге – это бег и одновременная очистка маршрута от мусора. Весь собранный мусор рассортируют, и вторсырье передадут на переработку. Плоггинг также планируют провести в апреле и мае.

В марте стартовала акция проекта «Волонтеры — ветеранам». Школьники и студенты колледжей могут записать видеообращение к пожилым людям со словами поддержки или творческим выступлением. Видео направят в дома престарелых и пансионаты. Участники акции также могут передать пожилым открытки.

Весной в Москве планируют создать расширенную «Карту доброго города». На карте будут отмечены экологические объекты, важные социальные организации, которым нужна помощь волонтеров, это дома престарелых, больницы, хосписы.

22 марта стартует проект «Школа юного правоведа». Студенты-добровольцы юридического колледжа расскажут в ходе онлайн-трансляций об ответственности и правах несовершеннолетних, молодежной политике, возможностях трудоустройства.

8 апреля наградят победителей конкурса «Анимация в твоем смартфоне». Участники конкурса обучаются с помощью видеокурса режиссера, сценариста, продюсера Сергея Струсовского, а потом создают мультфильмы на тему «История добрых дел». Конкурсное задание можно выполнить до 28 марта.

Волонтерское движение столичных школ и колледжей объединяет 560 отрядов. В них входят более 39 тыс. человек.