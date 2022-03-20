РИАМО - 20 мар. Памятную табличку в честь президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой установили на стене дома, где она жила, на Покровском бульваре, 14/5, передает корреспондент РИАМО.

Ирина Антонова умерла в ноябре 2020 года. Ей было 98 лет.

«Мы не ждали ее ухода, мы готовились к ее столетию. Короткое время прошло после того, как мы расстались с Ириной Александровной физически, я бы сказала. И на стенах Пушкинского музея рядом с Цветаевой, Клейном, Нечаевым и Мальцовым появилось ее имя, что мне кажется великим памятником великому директору», - сказала нынешний директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак на церемонии открытия мемориальной таблички.

Лошак отметила, что Пушкинский музей всегда ассоциировался с именем Антоновой. В этот день, чтобы почтить ее память, собрались близкие ей люди и те, с кем она работала.

«Москва - это город традиций, где есть обычай чтить память таких великих людей, деятелей культуры и искусства. Это добрая московская традиция. Ирина Александровна всей своей жизнью показала, что каждый день она совершала подвиг. Подвиг абсолютно разный», - рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Антонова, будучи студенткой, ушла на фронт медицинской сестрой. После войны она работала в музее и спасала произведения культуры, вывезенные из СССР и других стран. Шапошников добавил, что работе в музее она посвятила около 60 лет своей жизни.

На памятной табличке изображен профиль Антоновой. На табличке есть надпись: «Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Антонова Ирина Александровна жила в этом доме с 1942 по 1982 (годы – ред.)».

Антонова с 1961 по 2013 года была директором ГМИИ имени А.С. Пушкина. С 2013 по 2020 годы – президентом культурного учреждения. Она была выдающимся ученым-искусствоведом.