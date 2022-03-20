РИАМО - 20 мар. В Центральной России, в том числе в Московском регионе, в апреле температура будет превышать норму, такая погода может сохраниться и в мае, сообщается на сайте «Метеовести».

В апреле так же, как и в марте, не ожидается большого количества осадков. По прогнозам, только в мае могут пройти обильные осадки. Будет сохраняться теплая погода, но в конце весны вероятность сохранения тепла снизится.

В апреле на большей части территории страны температура будет на 2-4 градуса превышать норму. В мае также может быть на 1-3 градуса теплее обычного.

В начале апреля в Центральной России еще может произойти вторжение арктического холода, но в дальнейшем похолодания уже не будут столь значительными.