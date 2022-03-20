РИАМО - 20 мар. При правильном хранении некоторые продукты не будут портиться в течение нескольких лет, среди них консервы, крупы, макароны, соль, сахар, сообщила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

«Есть рыбные консервы, которые хранятся до 3 лет в помещении при температуре до 25-30 градусов, нужно смотреть на маркировку. <…> Стоит отдавать предпочтение продукции в собственном соку, так как рыба, например, в томатной пасте или масле, имеет, как правило, сроки хранения ниже и может быстрее потерять свои качественные характеристики», – сказала Котельникова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, также долгий срок хранения у консервированных овощей и фруктов. Их следует хранить в прохладном и темном месте.

Эксперт добавила, что крупы и макароны тоже могут годами не терять своих свойств. Так, 2-3 года можно хранить рис и бобовые, а макароны, особенно из твердых сортов пшеницы, - до 5 лет.

При этом нужно соблюдать правила хранения крупы.

«Важно понимать, что для того, чтобы продукция доживала до положенного срока, крупы лучше заранее просеивать и проверять на наличие жучков», – уточнила Котельникова.

Она отметила, что для хранения круп и макарон лучше использовать упаковку из стекла или пластика, имеющую герметичную крышку.