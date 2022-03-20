РИАМО - 20 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и отметил их добросовестный труд.

«Вы создаете комфорт и уют в нашем любимом городе, обеспечиваете бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. Нынешней зимой в сильные снегопады сделали все, чтобы во дворах и на улицах города было чисто и безопасно», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что обустроенные работниками ЖКХ в мегаполисе катки, лыжные трассы и другие объекты зимнего отдыха подарили москвичам незабываемые впечатления.

«Спасибо за добросовестный труд и заботу о людях. Желаю крепкого здоровья и новых успехов в работе», - заключил Собянин.

В РФ День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают каждый год в третье воскресенье марта.

Каждый год работники ЖКХ приводят в порядок в Москве тысячи дворов, благоустраивают сотни парков и улиц. Зимой город украшают миллионы ярких огней, которые создают теплую атмосферу.