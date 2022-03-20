РИАМО - 20 мар. Российское министерство обороны опубликовало видеоролик с кадрами ликвидации бронетанковой техники ВС Украины ударом российского беспилотного летательного аппарата, сообщает Газета.ru.

На кадрах видно, как беспилотные авиационные комплексы России нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее и военной технике противника. Кроме того, войска РФ уничтожили бронированную и автомобильную технику Украины.

В Минобороны России отметили, что эти удары были нанесены со средних высот.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Решение об этом принял глава государства Владимир Путин. Данная операция направлена на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию соседней страны.