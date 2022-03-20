РИАМО - 20 мар. В Московской области за сутки госпитализировали 85 человек с Covid-19, это на 28,5% меньше, чем днем ранее (119), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе за сутки выявили 675 случаев инфицирования, выздоровели после Covid-19 еще 1084 человека, умерли 20 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 955 610 случаев инфицирования, вылечились от коронавируса 922 512 человек, скончались 14 627 Covid-пациентов.

В Московской области продолжается вакцинация жителей от коронавируса.

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