РИАМО - 20 мар. В Московской области вылечились от Covid-19 еще 1084 человека, с начала пандемии в регионе выздоровели после коронавируса 922 512 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 675 случаев коронавируса, умерли 20 Covid-пациентов.

С начала пандемии в области выявили 955 610 случаев инфицирования, скончались 14 627 человек с коронавирусом.

В Подмосковье продолжается вакцинация жителей от Covid-19. Привиться можно в поликлиниках и общественных местах.

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