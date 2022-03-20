РИАМО - 20 мар. За минувшие сутки в Московской области выявили 675 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 955 610 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Сделать прививку от инфекции можно в поликлиниках и выездных пунктах работы медбригад. Вакцинацию проводят отечественными препаратами. Прививки делают бесплатно.

Жители Московской области, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут пройти диспансеризацию в будние и выходные дни в медучреждениях региона.

В последнее время в Подмосковье наблюдается стабилизация эпидситуации по инфекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>