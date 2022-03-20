РИАМО - 20 мар. На территории России за прошлые сутки выявили 31 035 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в стране выявили 17 582 692 случая заболевания, сообщает оперштаб.

За сутки умерли 434 Covid-пациента, вылечились еще 74 675 человек. С начала пандемии в РФ скончались 364 492 заболевших, выздоровели 16 209 942 пациента.

В стране в последнее время отмечается стабилизация ситуации по коронавирусной инфекции. Коллективный иммунитет от Covid-19 в России составляет 51,7%.

В то же время в стране продолжается вакцинация населения от инфекции.

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