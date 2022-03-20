РИАМО - 20 мар. В столице за сутки выявили 928 случаев Covid-19, с начала пандемии в городе зафиксировали 2 729 249 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Вылечились от коронавируса в мегаполисе еще 988 человек, с начала пандемии выздоровели после инфекции 2 533 045 пациентов.

За сутки умер 31 заболевший, всего в Москве скончались 42 427 человек с коронавирусом.

Коллективный иммунитет от инфекции в городе составляет 45%. Полностью вакцинацию от коронавируса прошли более 7 млн человек.

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