РИАМО - 20 мар. В столице продолжает активно таять снег, самые небольшие сугробы зафиксированы у Тимирязевской академии – 12 см, самые высокие – у МГУ, 19 см. На ВДНХ сугробы уменьшились до 14 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первой половине марта сугробы почти не таяли, их высота сохранялась на уровне 17 см. Однако во второй половине месяца они начали активно уменьшаться.

19 марта стало самым теплым днем с начала года. Температура поднялась до плюс 8,3 градуса. В связи с этим к утру 20 марта высота сугробов заметно уменьшилась.

На следующей неделе дневная температура воздуха в Московском регионе может подняться до плюс 10 градусов, при этом осадков в рабочие дни не ожидается.