РИАМО - 20 мар. Ссора между двумя мужчинами в Раменском закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Медики скорой помощи доставили в больницу из квартиры дома 33 по улице Королева в Раменском местного жителя 1990 года рождения. У пострадавшего диагностировано проникающее колото-резаное ранение живота.

По подозрению в нападении задержали местного жителя 1952 года рождения. Преступление было совершено в ходе конфликта.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».