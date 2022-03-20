РИАМО - 20 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве температура воздуха будет до плюс 9 градусов, ожидается небольшая облачность без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться в зоне действия антициклона. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 7 - плюс 9 градусов, в Подмосковье - от плюс 4 до плюс 9.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление ближе к середине дня составит 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 50%.

Высокий фон атмосферного давления наблюдается в Московском регионе несколько дней. Он может провоцировать у метеозависимых жителей ухудшение самочувствия, вызывать изменения сосудистого тонуса, увеличивать свертываемость крови.