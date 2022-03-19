РИАМО - 19 мар. На улице Хамовнический Вал в столице женщина оступилась на обледеневшем участке дороги и травмировала ногу, ей помогли росгвардейцы, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.
Наряд Росгвардии патрулировал территорию в центре города, услышал крик женщины, которая лежала на тротуаре и не могла подняться. Росгвардейцы подбежали к ней для оказания помощи.
Самостоятельно встать женщина не могла из-за острой боли в ноге. Штатный фельдшер оказал пострадавшей первую медпомощь и вызвал врачей.
Женщину проводили до машины скорой помощи. После осмотра медиков ее доставили в одну из больниц Москвы.
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