РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 мар. В КДЦ «Навигатор» подмосковного Щелкова в воскресенье пройдет экологическая акция по сбору вторсырья, сообщается в группе «Раздельный сбор Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

На акции будет приниматься вторсырье по списку Собиратора. Однако в этот раз не будет приниматься стекло.

Акция будет проходить по адресу: г. Щелково, ул. Талсинская, стр. 64, КДЦ «Навигатор». Время проведения - с 12:00 до 14:00. Подробности можно узнать в группе «Раздельный сбор Щелково» в соцсети «ВКонтакте».