РИАМО – 20 мар. В России 20 марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В этот день также наступает весеннее равноденствие.

День весеннего равноденствия

В 2022 году День весеннего равноденствия наступает 20 марта. В этот день Солнце пересечет экватор и перейдет из южного в северное полушарие, а день будет равен ночи по продолжительности.

В народе было принято отмечать День весеннего равноденствия, который ассоциировался с приходом весны. Женщины пекли печенье в форме жаворонков и блины. Организовывали ярмарки с различными играми.

В этот день обращали внимание на приметы: если ударил мороз, значит, будет еще 40 морозных дней, если погода теплая – то в ближайшие 40 дней будет тепло. Летящая стая птиц считалась предвестником хорошего зернового урожая.

День работников ЖКХ

В третье воскресенье марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Работники бытового обслуживания вносят большой вклад в развитие отечественной экономики, расширяют спектр услуг и повышают их качество. Работа коммунальщиков важна тем, что они обеспечивают газ, воду, свет, тепло, делают так, чтобы парки, скверы, дороги, улицы и дворы были чистыми и радовали глаз.

Международный день счастья

Организация Объединенных Наций с 2013 года отмечает 20 марта Международный день счастья. Праздник призван обратить внимание на важность счастья в жизни людей во всем мире. ООН приняла 17 целей в области устойчивого развития для искоренения нищеты, защиты планеты и сокращения неравенства. Эти условия необходимы для достижения счастья и благополучия.

ООН предлагает всем государствам отмечать Международный день счастья, в том числе проводить тематические просветительские мероприятия.

Международный день без мяса

Во многих странах мира 20 марта отмечается Международный день без мяса. Идея этого праздника появилась в Америке по инициативе общественного движения за права сельскохозяйственных животных.

В этот день отказываются от любой пищи животного происхождения – мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц. Активисты рассказывают о пользе вегетарианства для организма человека и экологической ситуации. Некоторые магазины в этот день прекращают продавать мясо.​